Ormanda cesedi bulunmuştu; 9 kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı (3) - Son Dakika
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Ormanda cesedi bulunmuştu; 9 kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı (3)

02.03.2023 18:00
Ormanda cesedi bulunmuştu; 9 kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı (3)

TOPRAĞA VERİLDİBursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Recep Arı'nın cenazesi, helallik için Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde baba ocağına getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Recep Arı'nın cenazesi, helallik için Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde baba ocağına getirildi. Arı'nın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Recep Arı, Çataltepe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Recep Arı'nın soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Selma Arı ile arkadaşı Kadir I.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor. Her iki şüphelinin de ifade vermediği, konuyla ilgili susma hakkını kullandığı öğrenildi.

İsmail Hakkı SEYMEN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,


Kaynak: DHA
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Bursa Adli Tıp Kurumu, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanda cesedi bulunmuştu; 9 kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanda cesedi bulunmuştu; 9 kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı (3) - Son Dakika
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