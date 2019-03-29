Son Dakika Haberleri: Ormanda Çıkan Yangında 4 Hektar Otluk Alan Kül Oldu

Ormanda Çıkan Yangında 4 Hektar Otluk Alan Kül Oldu

10 dakika önce

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 4 hektarlık otluk alan kül oldu.

Ormanda Çıkan Yangında 4 Hektar Otluk Alan Kül Oldu, System.String[]
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 4 hektarlık otluk alan kül oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Ormanpınar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında otlar tutuştu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında 4 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:22 Kaynak: DHA

Bolu, Mudurnu, Güncel
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