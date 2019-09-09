Son Dakika Haberleri: Ormanda define arayanlara suçüstü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ormanda define arayanlara suçüstü

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda kaçak kazı yaparak define arayan şahısları suçüstü yakaladı.

Ormanda define arayanlara suçüstü, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda kaçak kazı yaparak define arayan şahısları suçüstü yakaladı. 3 kişi gözaltına alındı.


Yiğit Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında park halinde olan bir araçtan şüphelendi. Ekipler araçta yaptıkları incelemede kapıların kitli olduğu ve kimsenin olmadığını gördüler. Bunun üzerine çevrede araştırma yapan devriye ekipleri ormanlık alanda gelen seslere yöneldi. Jandarma ekipleri ormanlık alanda el dedektörü ile define arayan 3 şahsı gördü. Jandarma ekiplerini karşılarında gören G.A. (44), A.N. (28) ve Y.S.(27) gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinde ardından 3 kişi adliyeye sevk edilecek. - BURSA

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jandarma Komutanı Binbaşı Demir, katıldığı koşuda kalp krizi geçirip öldü
1,5 ton köfte ikram ettiler...Köfte ekmekten almak isteyen uzun kuyruklar oluşturdu Vahapoğlu'ndan, Bahçeli'ye "Kasetin var mı?" diyen Yaşar Okuyan'a ağır sözler: Onlara sor Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a yenildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:21:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ormanda define arayanlara suçüstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]