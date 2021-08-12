Ormanda denetim 30 eylüle kadar sürecek - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de orman yangınları ile mücadele kapsamında Jandarma Komutanlığı tarafından il genelindeki tüm ormanlık alanlarda fotokapan ve termal kameralar ile kontroller yapılıyor.

Akdeniz ve Ege bölgelerinde çıkan orman yangınlarının ardından Düzce'de Valilik koordinasyonu ile orman yangınlarını önlemek için ormanlara girişler yasaklandı. Girişlerin yasaklandığı bölgelerde Düzce İl jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince özellikle Kızılçam ormanlarında hem drone ile hem fotokapanlar ile hem de termal kameralar ile denetimler yapılıyor. Jandarma ekiplerince Topuk yaylası, Kardüz yaylası, Fındıklı Aksu bölgesi, Yığılca Yedigöller arası, Akçakoca, Kaynaşlı, Gölyaka, Yığılca, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ilçelerinde Tabiat ve Milli Parklarda, Baraj, Gölet ve Şelaleler çevresinde ormanlık alanlarda Fotokapan ile yerden, Drone/ Termal ile havadan kontrol ediliyor. Jandarma ekipleri tespit edilen bölgeye giderek ateşi söndürtüyor ve ateşi yakan şahıslara idari işlem uygulanıyor. Jandarma timleri tarafından yaya-motorlu devriyelerin yanı sıra vatandaşlara sesli Drone uyarısı ile piknik, mangal ateşi, semaver, piknik tüpü ve Avcı ateşi yakılmaması konusunda uyarılarak ikaz ediliyor. Uyarı ve ikazlara uymayan şahıslara idari yaptırım cezası uygulanıyor. Denetim ve tedbirlerin 30 Eylül tarihine kadar devam edeceği bildirildi. - DÜZCE