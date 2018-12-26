Ormanda Donmak Üzereydiler Jandarma Kurtardı
24 dakika önce
Ormanda donmak üzereydiler jandarma kurtardıAMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolup kay yağışının da etkili olmasıyla donmak üzere olan baba ve oğlunu, jandarma ekipleri kurtardı.
Ormanda donmak üzereydiler jandarma kurtardı
AMASYA - Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolup kay yağışının da etkili olmasıyla donmak üzere olan baba ve oğlunu, jandarma ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Korkut
köyündeki ormanlık alana mantar toplamaya giden Nuri Kaplan ile oğlu Hüseyin Kaplan havanın kararması ve sis nedeniyle ormanlık alanda kayboldu. Kar
yağışının da etkili olmasıyla donma tehlikesi karşı karşıya olan Hüseyin Kaplan, cep telefonuyla 156'yı arayarak jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kendisiyle sürekli irtibat halinde olan ekipleri buldukları baba ve oğlu, ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplere teşekkür eden babayla oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:17 Kaynak: İHA
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