Ormanda el feneri gezen şahıslar polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Adıyaman Valiliği tarafından il genelinde giriş ve çıkışı yasaklanan ormanlık alanda el fenerli şahısların gezindiği ihbarını alan polis ekipleri alarma geçti.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin bir çok ilinde meydana gelen orman yangınlarından dolayı Adıyaman Valiliği tarafından il genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışların yasaklanması kararlaştırılmıştı. Alınan karar sonrası ormanlık alanda el fenerli şahısların gezindiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçerek kısa sürede belirtilen bölgeye geldi. Burada incelemelerde bulunan polis ekipleri ormanlık alanda bulunan bir okulun güvenlik görevlileri tarafından okul çevresinde denetimin yapıldığı ve bundan dolayı el fenerlerinin yakıldığı öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri ormanlık alanda devriye görevi yaparak burada geçen şüpheli araçlar üzerinde de kontroller sağladı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince ormanlık alanın sıklıkla denetlendiği vurgulandı. - ADIYAMAN