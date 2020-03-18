Ormanda gençleştirme çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ormanda gençleştirme çalışması - Son Dakika

Ormanda gençleştirme çalışması

6 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, ormanları yarınlara en iyi ve sağlıklı şekilde taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ormanda gençleştirme çalışması, System.String[]

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, ormanları yarınlara en iyi ve sağlıklı şekilde taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.


Ormanların bakımını zamanında ve aksatmadan yapan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yaptığı sıklık bakım çalışmaları ile meşçere bireylerini kolayca bulunur duruma getirerek; yer, ışık ve hava teminini sağlayarak, planlı müdahalelerle meşçerenin kalitesinin yükselmesi için gerekli tüm önlemleri yaptığı çalışmalar ile alıyor.


Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Çöğürler Orman İşletme Şefliği 506 nolu bölmede yapılan sıklık bakım çalışmaları Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin tarafından, yerinde inceledi. 110 hektarlık sahada yapılan çalışmalar hakkında Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem ve Çöğürler Orman İşletme Şefi Esin Çelik'ten bilgiler alan Bölge Müdürü Keskin, aynı zamanda sahada bulunan kesim işçileri ve Karacaören Muhtarı Süleyman Başyiğit ile de sohbet etti.


Bölge Müdürü Hasan Keskin, sahadaki istikbal fertlerinin belirlenerek; bu fertlere baskı yapan fertlerin sahadan çıkarılması ile yapılan sıklık bakım çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür etti ve yapılan kesimler sonucu elde edilen ürünlerin de ülke ekonomisinin ihtiyacı olan odun hammaddesi olarak satılacağını belirtti. - KÜTAHYA

Hasan Keskin, Kütahya, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:30 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları         
12:13
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi         
10:50
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
08:53
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada         
08:34
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 20:04:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ormanda gençleştirme çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]