Ormanda gizlenen Rus tankı imha edildi - Son Dakika
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Ormanda gizlenen Rus tankı imha edildi

14.03.2022 20:49

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarında ormanda gizlenen Rus tankını imha etti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarında ormanda gizlenen Rus tankını imha etti.

Ukrayna 24 Şubat'ta başlayan Rus işgaline karşı 19 gündür direnirken, Ukrayna ordusu Rusya'ya ait askeri araçları imha etmeye devam ediyor. Başkent Kiev yakınlarında konuşlanan ve saldırı hazırlığı içinde olan bir Rus tankının ormanda gizlendiği Ukrayna ordusu tarafından tespit edildi. İnsansız hava aracı sayesinde konumu belirlenen Rus tankı, vurularak imha edildi. Rus tankının imha görüntüleri ise insansız hava aracı ile anbean kayıt altına alındı.

(Bekir Keskin/İHA)

Ormanda gizlenen Rus tankı imha edildi

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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