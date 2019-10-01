Son Dakika Haberleri: Ormanda intihar etti
Son Dakika Güncel Haber

Ormanda intihar etti

52 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Sultan K. (29) göletin çevresindeki ormanlık alanda çenesinin altına dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.

Ormanda intihar etti, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Sultan K. (29) göletin çevresindeki ormanlık alanda çenesinin altına dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, dün gece saatlerinde, Gebze Denizli Mahallesi Denizli Göleti çevresindeki ormanlık alanda meydana geldi. Aracıyla göletin bulunduğu alana gelen Sultan K., aracından inerek ormanlık alana girdi. Sultan K. çenesinin altına dayadığı tüfeği ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi geldi. Sultan K.'nin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sultan K.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



136 gram ağırlığındaki dev yumurtayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti İBB, Galatasaray-PSG maçı sebebiyle metro seferlerini uzattı İBB, Altunizade'deki yoğunluk için harekete geçti: Her metro seferi için 3 boş metrobüs durağa gönderilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 13:20:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ormanda intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]