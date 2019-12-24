Ormanda işkence davasında sanıklar tahliye edildi - Son Dakika
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Ormanda işkence davasında sanıklar tahliye edildi

6 saat önce

ANTALYA'da, lise öğrencisi S.D.'yi (18) ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı.

Ormanda işkence davasında sanıklar tahliye edildi, System.String[]

ANTALYA'da, lise öğrencisi S.D.'yi (18) ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı. Savcının 2 tutuklunun tahliyesini talep ettiği davada, mahkeme, 4 sanığı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi. 4'ü kız 6 kişilik grup, ormanlık alana götürdükleri S.D.'yi darbetti. Bu anlara ait görüntüler basına yansıyınca, şüpheliler gözaltına alındı. Kazakistan uyruklu Amina S.(18) ile Yasin K.(22) tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker Mehmet Can Y.(20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığı'nda ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklandı, M.S. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYORLARDI

Tutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan Amina S. ve Yasin K. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet Can Y. hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında 'birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs', 'çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 23'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianameyi kabul eden Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, adli kontrol şartıyla bırakılan Mehmet Can Y.'nin de tutuklanmasına karar verdi. Başka mahkemede görülen, yaşı küçük sanıkların dosyası da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirildi.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'ncı duruşmaya, tutuklu sanıklar Amina S., Yasin K., Mehmet Can Y. ile yaşları 18'den küçük tutuklu sanık S.D.K., tutuksuz sanıklar M.S. ve M.G. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında,  Mehmet Can Y. ve S.D.K.'nin tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak, 4 tutuklu sanığı da tahliye etti. Sanık avukatlarının son savunmaları için duruşma ertelendi.


Mehmet Can, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:14 Kaynak: DHA
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