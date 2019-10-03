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Ormanda kaçak kesim iddiasına 6 tutuklama

31 dakika önce

BARTIN'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda kaçak kesim yaptırdıkları iddia edilen, orman işletme müdürü, işletme şefi ve orman muhafaza memurunun da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Ormanda kaçak kesim iddiasına 6 tutuklama, System.String[]

BARTIN'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda kaçak kesim yaptırdıkları iddia edilen, orman işletme müdürü, işletme şefi ve orman muhafaza memurunun da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Geçen temmuz ayında Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bahçecik ve Kalecik köylerinde ormanlık alanda kaçak ağaç kesimi yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, ormanda kesilen ve daha sonra ilçe merkezine götürülen, 3 kamyon oduna el koydu. Gözaltına alınan 3 kamyon şoförü serbest bırakıldı.

Olaydan sonra Ankara'dan gelen müfettişler ormanlık alanda incelemeler yaptı. Yapılan inceleme sonucunda Ulus Orman İşletme Müdürü Mustafa D., Ulus Orman İşletme Şefi Çağrı Reşat Ö., Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memuru Muharrem Ö. ile orman kesim müteahhitleri Hasan A., Musa U. ve Hüseyin T. önceki akşam jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi nöbetçi mahkeme tarafından 'orman kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, ağaç kesimi için devletten 2 milyon TL para alındığı, ancak alınan paraya karşı kesilen ağaçların olmadığı bildirildi.

Jandarma, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:14 Kaynak: DHA
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