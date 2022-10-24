Muğla'da ormanlık alanda cansız kadın bedeni bulundu - Son Dakika
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Muğla'da ormanlık alanda cansız kadın bedeni bulundu

24.10.2022 22:48
Muğla'da ormanlık alanda cansız kadın bedeni bulundu

Muğla'da ormanlık alanda cansız kadın bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve çürüdüğü için tanınmayacak halde olan cansız bedenin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı.

Fethiye Bozyer Mahallesi Çırpı mevkindeki ormanda, bir cansız beden olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada çürümüş durumdaki cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi.

TANINMAYACAK HALE GELMİŞ

Tanınmayacak halde olan ve üzerinden kimliğini belirten bir belge çıkmayan cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı. Ceset jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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112 Acil Çağrı, Jandarma, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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