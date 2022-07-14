Ormanda kamp yapan tatilcilere ceza yağdı - Son Dakika
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Ormanda kamp yapan tatilcilere ceza yağdı

14.07.2022 12:12

Ormanda kamp yapan tatilcilere ceza yağdıÇANAKKALE Çanakkale'de 9 günlük Kurban Bayramı'nın tadını çıkarmak isteyen tatilciler, deniz kıyısı ya da mesire alanlarına akın etti.

Ormanda kamp yapan tatilcilere ceza yağdı

ÇANAKKALE Çanakkale'de 9 günlük Kurban Bayramı'nın tadını çıkarmak isteyen tatilciler, deniz kıyısı ya da mesire alanlarına akın etti. Denetimlerde ormanlık alana çadır kuran kampçılara ceza yağdı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi de bu yıl doğal güzelliği ile il içi ve il dışından birçok tatilciye ev sahipliği yaptı. Çanakkale Valiliğinin yayınladığı genelge çerçevesinde Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ormanlık alana çadır kuran kampçılara ceza yağdı. Denetimler sırasında yer yer kampçılarla görevliler arasında gergin anlar yaşandı. Tabelaların yetersiz olduğunu iddia eden vatandaşlar, yazılan cezalara isyan etti.

"Kampçılar tepki gösterdi"

Ormanlık alanın net bir şekilde belirtilmediği söyleyen Cem Erdem, "Bir tabela var, ormanda kamp yapmak ve çadır kurmak yasaktır diyor. Tabelanın bu tarafında olmama rağmen orman sınırları belirtilmeden bize ceza kesilmek isteniyor. Cezaya itiraz edeceğim. Bu benim yasal hakkım" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanda kamp yapan tatilcilere ceza yağdı - Son Dakika

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