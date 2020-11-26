Ormanda kamp yaparken karşılaştığı tilkiyi eliyle besliyor - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi, daha önce kamp yaptığı sırada karşılaştığı tilkiyi aynı bölgeye giderek beslemeye devam ediyor.

Her yıl yaz aylarında yaklaşık 2 ay karavanıyla kamp yaptığı Sarıçiçek mevkisinde karşılaştığı ve yemek verdiği için de yanından ayrılmayan tilkiyi unutmayan Mehmet Ünal, zaman zaman aynı bölgeye gidiyor.

Burada tekrar karşılaştığı tilkiyi eliyle beslemeyi sürdüren Ünal, AA muhabirine, adını "Minnoş" koyduğu tilkinin aç kalmaması için elinden geleni yaptığını söyledi.

Bu hayvanların insanlara çok yakın olduğunu ve avlanmaması gerektiğini belirten Mehmet Ünal, "Ben her yıl yaylada 1 ya da 2 ay kamp yaparım. Bu sırada yanıma bu tilki yaklaştı. Sonra her gün gelmeye başladı. Yemek verdim. Kamptan ayrıldım ama aklım onda kaldı. Dönem dönem o bölgeye gittiğimde tilkiyi beklerken gördüm ve kendisine yemek vermeye devam ettim. Bundan sonra da imkanım oldukça gidip besleyeceğim." diye konuştu.

Ünal, tilkiyi beslediği anları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.