Ormanda kapana sıkışan ayıya nefes kesen operasyon - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ormanlık alanda kapana sıkışan ayı, jandarma, doğa koruma ve belediye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gürle Mahallesi'nde orman içinde kahverengi bir ayının kapana takıldığı ihbarı üzerine jandarma seferber oldu. Jandarma, doğa koruma ve belediye ekiplerinden yardım istedi. Veteriner ekipleri olay yerine geldiğinde bayıltıcı iğne ile ayıyı etkisiz hale getirdi. Bayılan ayı kapandan kurtarılarak doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Ayının daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi. - BURSA