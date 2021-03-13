Ormanda kapana sıkışan ayıya nefes kesen operasyon - Son Dakika

Ormanda kapana sıkışan ayıya nefes kesen operasyon
13.03.2021 15:02
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ormanlık alanda kapana sıkışan ayı, jandarma, doğa koruma ve belediye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ormanlık alanda kapana sıkışan ayı, jandarma, doğa koruma ve belediye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Gürle Mahallesi'nde orman içinde kahverengi bir ayının kapana takıldığı ihbarı üzerine jandarma seferber oldu. Jandarma, doğa koruma ve belediye ekiplerinden yardım istedi. Veteriner ekipleri olay yerine geldiğinde bayıltıcı iğne ile ayıyı etkisiz hale getirdi. Bayılan ayı kapandan kurtarılarak doğa koruma ekiplerine teslim edildi.
Ayının daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi. - BURSA
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