Ormanda karlı zeminde kayıp düşen üniversite öğrencisinin bacağı kırıldı - Son Dakika

DÜZCE'de, ormanda gezerken karlı zeminde ayağı kayıp düşen üniversite öğrencisi Ömür Özkurt'un (20) bacağı kırıldı. UMKE tarafından bölgeden alınan Özkurt, kaldırıldığı hastaneye tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce Üniversitesi öğrencisi Ömür Özkurt, karla kaplı ormanda gezerken ayağı kayıp düşerek bacağını kırdı. Özkurt, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. UMKE, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla Ömür Özkurt'a ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özkurt'un üzerine termal battaniye örtülerek vücut ısısının normale dönmesi sağlandı. Sedyeyle taşınarak ormandan çıkarılan Ömür Özkurt, hazır bekleyen ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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