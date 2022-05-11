Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti - Son Dakika
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Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti

11.05.2022 10:05

Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti Adıyaman'da ormanlık alanda karşılaştığı 2 boz ayıyı görünce 'la nereye' diye tepki veren vatandaşın bu sözü üzerine ayılar kaçarak kayıplara karıştı.

Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da ormanlık alanda karşılaştığı 2 boz ayıyı görünce 'la nereye' diye tepki veren vatandaşın bu sözü üzerine ayılar kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, Adıyaman'ın Gerger ilçesi kuzeyinde bulunan dağlık alanda meydana geldi. Bildişin mevkiinde bir vatandaş, gezerken 2 boz ayının kendine doğru geldiğini fark etti. Cep telefonu kamerasını açan vatandaş bir taraftan ayıları çekerken diğer taraftan ayılarla göz göze geldi. Vatandaş, "La nereye" diyerek ayılara seslendi. Ayılar bu sözün üzerine hızla vatandaştan uzaklaşarak kayıplara karıştı. Vatandaşın bu sözü videoyu izleyenleri gülümsetti.

Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti
Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti
Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti
Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti

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Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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