Ormanda kaybolan alzheimer hastası, akıllı saati sayesinde bulundu - Son Dakika
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Ormanda kaybolan alzheimer hastası, akıllı saati sayesinde bulundu

09.05.2022 23:45
Ormanda kaybolan alzheimer hastası, akıllı saati sayesinde bulundu

BURSA'da evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki alzheimer hastası Mehmet Yılmaz, arama kurtarma ekipleri tarafından kolundaki akıllı saate yüklü uygulama sayesinde ormanda bulundu.

BURSA'da evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki alzheimer hastası Mehmet Yılmaz, arama kurtarma ekipleri tarafından kolundaki akıllı saate yüklü uygulama sayesinde ormanda bulundu.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Mehmet Yılmaz saat 14.30 sıralarında evinden çıktı. Akşam saatlerine kadar kendisinden haber alınamayan Yılmaz'ın ailesi, durumu polise bildirdi. Ailesiyle irtibata geçen polis, Yılmaz'ın hastalığı nedeniyle sık sık kaybolduğunu, bu nedenle ailesi tarafından akıllı saat alınıp saate ve telefonlarına uygulama yükleyerek konumunu görebildiklerini öğrendi. Akıllı saatteki uygulamadan Yılmaz'ın, Zümrütevler Mahallesi orman bölgesinde bulunduğunu belirleyen polis, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

8 SAAT SONRA BULUNDUİhbar üzerine AFAD ve ANDA arama kurtarma ekipleri Yılmaz'ı ormanda aramaya başladı. Yaklaşık 8 saat süren aramanın ardından Mehmet Yılmaz bulunarak, 112 ekiplerinin bulunduğu yere getirildi. Burada yapılan ilk kontrollerinin ardından Yılmaz, tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Yılmaz'ın yaklaşık 4 yıldır alzheimer hastası olduğunu belirten kızı Güler Ak, "Saat 14.30 sıralarında çıkmış evden. Ablam bana akşam üstü haber verdi. Kolunda akıllı saat var. Ona yüklediğimiz uygulama bütün kardeşlerimde var. Babamı kaybolduğu zaman uygulamaya bakarak buluyoruz. Şarjı az olduğu için çok girmiyoruz ki bitmesin diye. Bu nedenle geç haberimiz oldu. Ablam haber verince eşimle birlikte çıkıp geldik. En son konumu ormanın içinde veriyordu. Eşim de AFAD ekipleriyle birlikte aramaya çıktı ve bulduklarını haber verdi" dedi.


Ormanda kaybolan alzheimer hastası, akıllı saati sayesinde bulundu
Ormanda kaybolan alzheimer hastası, akıllı saati sayesinde bulundu
Ormanda kaybolan alzheimer hastası, akıllı saati sayesinde bulundu
Ormanda kaybolan alzheimer hastası, akıllı saati sayesinde bulundu
Ormanda kaybolan alzheimer hastası, akıllı saati sayesinde bulundu
Ormanda kaybolan alzheimer hastası, akıllı saati sayesinde bulundu
Ormanda kaybolan alzheimer hastası, akıllı saati sayesinde bulundu
Ormanda kaybolan alzheimer hastası, akıllı saati sayesinde bulundu
Ormanda kaybolan alzheimer hastası, akıllı saati sayesinde bulundu
Ormanda kaybolan alzheimer hastası, akıllı saati sayesinde bulundu
Ormanda kaybolan alzheimer hastası, akıllı saati sayesinde bulundu
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Arama Kurtarma, Mehmet Yılmaz, Bursa, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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