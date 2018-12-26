Son Dakika Haberleri: Ormanda Kaybolan Baba ve Oğlu, Donmak Üzereyken Bulundu

Ormanda Kaybolan Baba ve Oğlu, Donmak Üzereyken Bulundu

1 saat önce

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanda kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarını kaybeden Nuri Kaplan (46) ile oğlu Hüseyin Kaplan (6), jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulunup, kurtarıldı.

Ormanda Kaybolan Baba ve Oğlu, Donmak Üzereyken Bulundu, System.String[]
AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanda kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarını kaybeden Nuri Kaplan (46) ile oğlu Hüseyin Kaplan (6), jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulunup, kurtarıldı.

Olay, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Korkut köyünde meydana geldi. Mantar toplamak için oğlu Hüseyin ile birlikte ormana giden Nuri Kaplan, dün akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarını kaybetti. Nuri Kaplan, cep telefonu ile jandarma ekiplerini arayarak yardım çağrısında bulundu. Ekipler, cep telefonu sinyali üzerinden yerini belirledikleri baba ve oğluna gece saatlerinde ulaştı. Soğuktan donmak üzere bulunan Nuri Kaplan ve oğlu Hüseyin, ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:48 Kaynak: DHA

Amasya, Gümüşhacıköy, 3. Sayfa
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