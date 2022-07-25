Ormanda kaybolan "Bulut" isimli köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Ormanda kaybolan "Bulut" isimli köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu

25.07.2022 11:50
Ormanda kaybolan "Bulut" isimli köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu

Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alanda kaybolan "Bulut" isimli köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu.

Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alanda kaybolan "Bulut" isimli köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu. Köpeğin sahibini gördüğü andaki mutluluğu cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi Yünlü Yaylaları'nda doğa yürüyüşü yapmak için gelen Mercimek ailesi dönüşte "Bulut" isimli köpeklerinin olmadığını fark etti. Köpeklerini yürüyüş yaptıkları bölgede uzun süre arayan aile, bulamadıkları köpeklerinin kaybolduğunu anladı. Köpeklerinin fotoğrafını ormanlık alana yakın köylere asarak kaybolduğunu duyuran aile, Bulut'tan gelecek iyi haberi beklemeye başladı.

Bulut isimli köpek kaybolduğu günden 11 gün sonra, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Ovacık Şefliği Toplu Koruma ekiplerinin yürüttüğü koruma kontrol faaliyetleri esnasında, orman muhafaza memurları Musa Bozkurt ve Ali Kemal Aksöz tarafından Muratfakılar köyü yayla yolu üzerinde bulundu.

Köpeğin sahibine ulaşarak müjdeli haberi veren ekipler, olay yerine gelen sahibi Ali Mercimek'e köpeği teslim etti. Köpeğine kavuşarak büyük mutluluk yaşayan Mercimek, orman muhafaza memurlarına köpekleri Bulut'u bularak kurtardıkları için teşekkür etti.

Köpeğin sahibine kavuştuğu andaki mutluluğu ise vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. - BOLU

YORUMLAR
500
Su tankına sıkışan vatandaşın gülümseten kurtarma operasyonu Su tankına sıkışan vatandaşın gülümseten kurtarma operasyonu Ankara'da 400 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü hocası hayatını kaybetti Ankara'da 400 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü hocası hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Gerede, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanda kaybolan 'Bulut' isimli köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:35 Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! 285 zanlıdan 38'i tutuklandı
11:33 "Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede
11:33 Kurtlar Vadisi'nin aşiret düğünü versiyonu ilgi çekti! Operasyon müziğiyle salona girdiler
11:27 Otomotiv Sanayii Derneği'nden ÖTV açıklaması! İndirim gelecek mi?
11:12 Seferovic'in sonu Falcao gibi olur mu? Galatasaraylılar bu tesadüfü konuşuyor
11:11 ABD'de dehşete düşüren saldırı! Denizden fırlayan 100 kiloluk yelken balığı yaşlı kadını cinsel organından vurdu
11:08 Demet Özdemir'in bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Dünyaca ünlü markaya aitmiş
11:04 Piyango biletlerine teröristlerin fotoğrafı koyulan KKTC'de yer yerinden oynadı
10:59 Haftaya yükselişle başlayan dolar 17,83 liradan alıcı buluyor
10:58 Güne yükselişle başlayan gram altın 989 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 11:50:35. #1.12#
SON DAKİKA: Ormanda kaybolan "Bulut" isimli köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement