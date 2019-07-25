Son Dakika Haberleri: Ormanda kaybolan çift 20 saat sonra bulundu
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Ormanda kaybolan çift 20 saat sonra bulundu

2 gün önce

Yalova'da gezmek için gittikleri ormanlık alanda kaybolan karı koca kaybolduktan 20 saat sonra jandarma tarafından bulundu.

Ormanda kaybolan çift 20 saat sonra bulundu, System.String[]
Yalova'da gezmek için gittikleri ormanlık alanda kaybolan karı koca kaybolduktan 20 saat sonra jandarma tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, 24 Temmuz Çarşamba günü Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan Erikli Şelalesi mevkiine giden Nurettin Eke (41) ile eşi Nadide Özen Eke (41) yağışlı hava nedeniyle dağlık ve ormanlık alanda yönlerini kaybetti.
Nurettin Eke, saat 12.20 sıralarında 112 Acil Çağrı merkezini arayarak kaybolduklarını bildirdi.
Kaybolan çifti bulmak için Yalova İl Jandarma Komutanlığında görevli 47 asker, 5 kişilik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekibi ve 2 polisten oluşan toplam 54 kişilik ekip, 3 drone yardımıyla 156 Jandarma İhbar GSM konum belirleme özelliğinden faydalanarak yer tespiti ve iz takibi ile arama başlattı.
Kaybolan şahıslarla 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığı ile telekonferans özelliği kullanılarak yer tespiti yapıldı.
İhbarın alınmasının ardından saat 12.25'te arama çalışmaları başlatıldı. Kayıp şahıslarla telefon irtibatının kesilmesi ve şahısların bölgenin yabancısı olması sebebiyle arama faaliyetleri aralıksız devam etti.
Kayıp Nurettin-Nadide Özen Eke dağlık ve sık ormanlık alanda bulundu. Jandarma ekiplerince hastaneye sevk edilen çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:43 Kaynak: AA
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