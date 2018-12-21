Son Dakika Haberleri: Ormanda Kaybolan Çiftçi, 7 Ay Sonra Yeniden Aranıyor

Ormanda Kaybolan Çiftçi, 7 Ay Sonra Yeniden Aranıyor

10 saat önce

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Çavuş köyündeki ormanlıkta, 26 Nisan'da kaybolan çiftçi Zekeriya Özen'i (60) arama çalışmalarına, 7 ay sonra yeniden başlandı.

Ormanda Kaybolan Çiftçi, 7 Ay Sonra Yeniden Aranıyor, System.String[]
BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Çavuş köyündeki ormanlıkta, 26 Nisan'da kaybolan çiftçi Zekeriya Özen'i (60) arama çalışmalarına, 7 ay sonra yeniden başlandı. Kaybolduğu günden itibaren 1 ay sürdürülen Özen'i arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

Çavuş köyünde oturan, evli ve 3 çocuk babası Zekeriya Özen'den, 26 Nisan'da ormanlığa gitmesinin ardından bir daha haber alınamadı. Özen'in kaybolması üzerine, 1 ay sürdürülen arama çalışması başatıldı; ancak izine rastlanılmadı. Mayıs ayı biterken, son verilen Zekeriya Özen'i arama çalışmalarına, 7 ay sonra tekrar başlandı. Arama çalışmalarına Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve jandarma ekipleri ile köylüler katıldı. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanıldı. 

- Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:47 Kaynak: DHA

Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Ekonomistten Dolar Yorumu: Kısa Vadede Değer Kaybedecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde Kavga Çıktı! Çok Sayıda Yaralı Var Eski 20 TL'lik Banknotlar Tedavülden Kaldırıldı, Yenisi 2 Gün Sonra Piyasaya Sürülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 06:26:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ormanda Kaybolan Çiftçi, 7 Ay Sonra Yeniden Aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]