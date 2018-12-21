Ormanda Kaybolan Çiftçi, 7 Ay Sonra Yeniden Aranıyor
10 saat önce
BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Çavuş köyündeki ormanlıkta, 26 Nisan'da kaybolan çiftçi Zekeriya Özen'i (60) arama çalışmalarına, 7 ay sonra yeniden başlandı.
BARTIN'ın Ulus
ilçesine bağlı Çavuş köyündeki ormanlıkta, 26 Nisan'da kaybolan çiftçi Zekeriya Özen'i (60) arama çalışmalarına, 7 ay sonra yeniden başlandı. Kaybolduğu günden itibaren 1 ay sürdürülen Özen'i arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.
Çavuş köyünde oturan, evli ve 3 çocuk babası Zekeriya Özen'den, 26 Nisan'da ormanlığa gitmesinin ardından bir daha haber alınamadı. Özen'in kaybolması üzerine, 1 ay sürdürülen arama çalışması başatıldı; ancak izine rastlanılmadı. Mayıs ayı biterken, son verilen Zekeriya Özen'i arama çalışmalarına, 7 ay sonra tekrar başlandı. Arama çalışmalarına Bartın
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
), Komando
Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve jandarma ekipleri ile köylüler katıldı. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanıldı.
- Bartın
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:47 Kaynak: DHA
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