Son Dakika Haberleri: Ormanda kaybolan çifti jandarma kurtardı
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Ormanda kaybolan çifti jandarma kurtardı

1 saat önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda trekking yaparken yollarını şaşıran çift, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu 24 saat sonra bulundu.

Ormanda kaybolan çifti jandarma kurtardı, System.String[]
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda trekking yaparken yollarını şaşıran çift, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu 24 saat sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Yalova'ya tatil için gelen Nadide Özen Eken (41) ile eşi Nurettin Eken (41), dün Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki ormanlık alanda hem piknik hem de trekking yapmak istedi. Bir süre sonra çocuklarının ulaşamadığı çift için jandarmaya ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, kaybolduğu anlaşılan çifti bulmak için çalışma başlattı. Dün gece yarısına kadar süren aramalarda çifte ulaşılamadı. Gece ara verilen arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı. Çift, öğle saatlerinde 24 saat sonra Delmece Yaylası Armutdere mevkiinde bulundu.

Çift, Çınarcık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Tatil için Yalova'ya geldiklerini söyleyen çift, "Çok korktuk. Telefon da çekmedi. Ateş yaktık" dediler. - YALOVA
Jandarma, Çınarcık, Yalova, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:06 Kaynak: İHA
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