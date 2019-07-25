Ormanda kaybolan çifti jandarma kurtardı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda trekking yaparken yollarını şaşıran çift, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu 24 saat sonra bulundu.
Yalova Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:06 Kaynak: İHA
'nın Çınarcık
ilçesinde ormanlık alanda trekking yaparken yollarını şaşıran çift, jandarma ve AFAD
ekiplerinin çalışması sonucu 24 saat sonra bulundu.
Edinilen bilgiye göre İstanbul
'dan Yalova'ya tatil için gelen Nadide Özen Eken (41) ile eşi Nurettin Eken (41), dün Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye
beldesindeki ormanlık alanda hem piknik hem de trekking yapmak istedi. Bir süre sonra çocuklarının ulaşamadığı çift için jandarmaya ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, kaybolduğu anlaşılan çifti bulmak için çalışma başlattı. Dün gece yarısına kadar süren aramalarda çifte ulaşılamadı. Gece ara verilen arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı. Çift, öğle saatlerinde 24 saat sonra Delmece Yaylası Armutdere mevkiinde bulundu.
Çift, Çınarcık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Tatil için Yalova'ya geldiklerini söyleyen çift, "Çok korktuk. Telefon da çekmedi. Ateş yaktık" dediler. - YALOVA
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