Ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor - Son Dakika

Ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kadını arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kadını arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor. Yemişendere Mahallesi'nden 3 Eylül'de yürüyüşe çıktığı ormanlık alandan geri dönmeyen 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir'i arama çalışmasına devam edildi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmasında henüz bir bulguya rastlanılmadı. Bunun üzerine bölgeye Muğla Jandarma Komutanlığı ve AFAD'ın yanı sıra komando taburu, AKUT ve Bodrum 911 Arama Kurtarma ekipleri de gönderildi. Gönüllülerin de destek verdiği arama çalışmalarında yer alan 200 kişilik ekip, geniş bir alanı tekrar taramaya başladı. Arama çalışmalarında 3 jandarma iz takip köpeği ve 3 drone da kullanılıyor. Ekipler, özellikle tarım arazileri, ormanlık alanlar, dere kenarları, sarp arazi, kanyon ve ağaç diplerinde arama çalışmasını yoğunlaştırdı. Bugün yürütülen arama çalışmalarına polis helikopteri de destek verdi. Yemişendere Mahallesi'nden 3 Eylül'de yürüyüşe çıktığı ormanlık alandan geri dönmeyen 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir'den haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istemişti.

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