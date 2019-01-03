Son Dakika Haberleri: Ormanda Kaybolan Kişi 4 Saatlik Çalışma Sonucu Bulundu

Ormanda Kaybolan Kişi 4 Saatlik Çalışma Sonucu Bulundu

29 dakika önce

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - Arnavutköy'de ormanlık alanda kaybolan Ömer Başlantı, AFAD ve Arnavutköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulundu.

Ormanda Kaybolan Kişi 4 Saatlik Çalışma Sonucu Bulundu, System.String[]
Taylan ERGÜN - İstanbul DHA -  Arnavutköy'de ormanlık alanda kaybolan Ömer Başlantı, AFAD ve Arnavutköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulundu.

Ömer Başlantı, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan ormanlık alanda dün akşam saatlerinde kayboldu. Telefonunun şarjı bitmek üzereyken 155'i arayarak kaybolduğunu söyleyen genci aramak için polis  ve AFAD Arama Kurtarma Ekipleri seferber oldu. Ormanlık alanda yaklaşık 4 saat süren arama kurtarma çalışmalarına eğitimli arama kurtarma köpekleri de katıldı. 

Telefonunun şarjı bittiği için konum bilgisine ulaşılamayan genç, seslerini duyuran ekipler tarafından bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından Ömer Başlantı ifadesi alınmak üzere Yavuz Selim Polis Karakolu'na götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:12 Kaynak: DHA

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