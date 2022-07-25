Ormanda kaybolan köpeğin 11 gün sonra sahibine kavuşma sevinci - Son Dakika
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Ormanda kaybolan köpeğin 11 gün sonra sahibine kavuşma sevinci

25.07.2022 18:57

Ormanda kaybolan köpeğin 11 gün sonra sahibine kavuşma sevinci Sahibine kavuşan köpeğin sevinci kameralara yansıdı Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alanda kaybolan köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu.

Ormanda kaybolan köpeğin 11 gün sonra sahibine kavuşma sevinci

Sahibine kavuşan köpeğin sevinci kameralara yansıdı

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alanda kaybolan köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu. Köpeğin sahibini gördüğü andaki mutluluğu cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi Yünlü Yaylaları'nda doğa yürüyüşü yapmak için gelen Mercimek ailesi dönüşte köpeklerinin olmadığını fark etti. Köpeklerini yürüyüş yaptıkları bölgede uzun süre arayan aile, bulamadıkları köpeklerinin kaybolduğunu anladı. Köpeklerinin fotoğrafını ormanlık alana yakın köylere asarak kaybolduğunu duyuran aile, gelecek iyi haberi beklemeye başladı.

Köpeğin kaybolduğu günden 11 gün sonra, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Ovacık Şefliği Toplu Koruma ekiplerinin yürüttüğü koruma kontrol faaliyetleri esnasında, orman muhafaza memurları Musa Bozkurt ve Ali Kemal Aksöz tarafından Muratfakılar köyü yayla yolu üzerinde bulundu.

Köpeğin sahibine ulaşarak müjdeli haberi veren ekipler, olay yerine gelen sahibi Ali Mercimek'e köpeği teslim etti. Köpeğine kavuşarak büyük mutluluk yaşayan Mercimek, orman muhafaza memurlarına köpeği bularak kurtardıkları için teşekkür etti.

Köpeğin sahibine kavuştuğu andaki mutluluğu ise vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Gerede, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanda kaybolan köpeğin 11 gün sonra sahibine kavuşma sevinci - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanda kaybolan köpeğin 11 gün sonra sahibine kavuşma sevinci - Son Dakika
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