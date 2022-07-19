Ormanda kaybolan Şehmus, 8'inci günde bulundu(3) - Son Dakika
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Ormanda kaybolan Şehmus, 8'inci günde bulundu(3)

19.07.2022 17:06
Ormanda kaybolan Şehmus, 8'inci günde bulundu(3)

'BÖĞÜRTLEN YİYEREK HAYATTA KALDIM'Ormanda kayboluşunun 8'ünci gününde bulunan Şehmus Eke, Çatalya İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri yapılıp, ifadesini başvuruldu.

'BÖĞÜRTLEN YİYEREK HAYATTA KALDIM'

Ormanda kayboluşunun 8'ünci gününde bulunan Şehmus Eke, Çatalya İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri yapılıp, ifadesini başvuruldu. Eke'nin ifadesinde ailesinin yanından fotoğraf çekmek için ormanlık alana doğru gittiğini ve kaybolduğunu söyledi. Eke, ifadesinde, "Fotoğraf çekerken kaybolduğumu anladım. İlk 4 gün hiçbir şey yemedim. Daha sonra cep telefonumu, elbiselerimi beni arayanlara iz olsun diye bıraktım. 4'üncü günün sonunda bitkin düşünce ormanda bulduğum böğürtlenleri yedim. Böğürtlen yiyerek hayatta kaldım" dediği öğrenildi.Sehmus Ele'yi almak için babası Vahit Ele'nin de aralarında bulunduğu yakınları Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'na geldi. Ele, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilecek.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanda kaybolan Şehmus, 8'inci günde bulundu(3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanda kaybolan Şehmus, 8'inci günde bulundu(3) - Son Dakika
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