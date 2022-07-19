Ormanda kaybolduktan 8 gün sonra bulunan Şehmus Ele, Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından babası Vahit Ele'ye teslim edildi. Oğulunun bulunmasından büyük mutluluk duyduğunu soyleyen Vahit Ele, "Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Her bir birimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.Yürümekte güçlük çektiği görülen Şehmus Ele, kendisini yorgun hissettiğini söyledi. Şehmus Ele, "Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'na teşekkür ediyorum. Şu anda konuşamıyorum, daha sonra iyi olduğumda konuşurum" dedi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ormanda kaybolan Şehmus, 8'inci günde bulundu (4) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.