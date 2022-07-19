Ormanda kaybolan Şehmus, 8'inci günde bulundu (4) - Son Dakika
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Ormanda kaybolan Şehmus, 8'inci günde bulundu (4)

19.07.2022 18:13
Ormanda kaybolan Şehmus, 8'inci günde bulundu (4)

BABASINA TESLİM EDİLDİOrmanda kaybolduktan 8 gün sonra bulunan Şehmus Ele, Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından babası Vahit Ele'ye teslim edildi.

BABASINA TESLİM EDİLDİ

Ormanda kaybolduktan 8 gün sonra bulunan Şehmus Ele, Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından babası Vahit Ele'ye teslim edildi.  Oğulunun bulunmasından büyük mutluluk duyduğunu soyleyen Vahit Ele, "Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Her bir birimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.Yürümekte güçlük çektiği görülen Şehmus Ele, kendisini yorgun hissettiğini söyledi. Şehmus Ele, "Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'na teşekkür ediyorum. Şu anda konuşamıyorum, daha sonra iyi olduğumda konuşurum" dedi.


YORUMLAR
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8 gün boyunca kayıp olarak aranan Şehmus böğürtlen yiyerek hayata tutunmuş! 8 gün boyunca kayıp olarak aranan Şehmus böğürtlen yiyerek hayata tutunmuş! Ormanda kaybolan ve 8 gündür aranan 20 yaşındaki Şehmus sağ olarak bulundu Ormanda kaybolan ve 8 gündür aranan 20 yaşındaki Şehmus sağ olarak bulundu
Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanda kaybolan Şehmus, 8'inci günde bulundu (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanda kaybolan Şehmus, 8'inci günde bulundu (4) - Son Dakika
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