Ormanda kaybolan şube müdürünü iz takip köpeği buldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, dün ormanlık alanda kaybolan şube müdürü, jandarma ekiplerinin iz takip köpeği tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün bir görev için arkadaşlarıyla birlikte Gediz ilçesi yakınlarındaki ormana giden Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Süleyman Zengin'in (45) dönmemesi üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gece geç saatlere kadar süren arama çalışmalarından sonuç elde edemeyen ekipler, sabah yeniden arama çalışmalarına başladı.

Geceyi ormanda geçiren Zengin, Kütahya İl Jandarma Komutanlığının iz takip köpeği "Cadı" tarafından Abide köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Zengin, tedavi edilmek üzere 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zengin'in ormanlık alanda yolunu şaşırdığı için kaybolduğu, telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle de yardım çağrısında bulunamadığı öğrenildi.