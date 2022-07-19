Ormanda kaybolan ve 8 gündür aranan 20 yaşındaki Şehmus sağ olarak bulundu - Son Dakika
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Ormanda kaybolan ve 8 gündür aranan 20 yaşındaki Şehmus sağ olarak bulundu

19.07.2022 16:13

Tekirdağ'ın Çamlıköy Tabiat Parkı'na ailesiyle pikniği gittiği sırada ormanda kaybolan ve 400 kişilik ekip tarafından aranan 20 yaşındaki Şehmus Ele, 8 gün sonra Çatalca'da bir ormanlık alanda sağ halde bulundu.

İstanbul'da yaşayan Şehmus Ele, Kurban Bayramı'nda ailesiyle birlikte 12 Temmuz günü Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesi sınırlarındaki Çamlıkköy Tabiat Parkı'na gitti. Ailesinin yanından ayrılan Ele, ormanda kayboldu. Ailesinin pikniğe geldi. Ele'den, piknikte ailesinin yanından ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

400 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU

Ailesinin başvurusu üzerine Ele'nin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. İstanbul ve Tekirdağ'dan jandarma ekipleri, sivil toplum kuruluşlarına arama kurtarma ekipleri Ele'nin bulunması için seferber oldu. Yaklaşık 400 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarında önce Ele'nin cep telefonu, bıçağı ve kıyafetleri bulundu.

8 gündür 400 kişilik ekip tarafından aranan 20 yaşındaki Şehmus'tan güzel haber

ORMANLIK ALANDA SAĞ OLARAK BULUNDU

Görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran ekipler Şehmus Ele'yi arama çalışmalarını son günlerde Çatalca ilçesindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Jandarma ekipleri bugün Ele'yi Çamlıköy Tabiat Parkı'na 2 kilometre mesafedeki ormanlık alanda sağ olarak buldu. Ele, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

8 gündür 400 kişilik ekip tarafından aranan 20 yaşındaki Şehmus'tan güzel haber

KAYMAKAM SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çok Şükür. Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününden bu yana ailesi ile birlikte Tekirdağ Saray ilçesi ile Çatalca arasındaki Kastro koyuna piknik için gelen ve sonrasında gezinti için orman içerisine girerek orman içinde kayıp olan ve 7 gün boyunca Valimiz Ali Yerlikaya'nın koordinesinde AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, orman bölge müdürlüğü ekiplerince orman içinde havadan ve karadan karış karış aranan Şehmus Ele isimli şahıs İlçe Jandarma ekiplerimiz tarafından biraz önce sağ salim bulundu" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Tekirdağ'da kaybolan Şehmus Ele 8 gün sonra ormanda sağ bulundu Tekirdağ'da kaybolan Şehmus Ele 8 gün sonra ormanda sağ bulundu Çalıntı motosikletle kablo çalmaya çalışan 4 şahsı jandarma yakaladı Çalıntı motosikletle kablo çalmaya çalışan 4 şahsı jandarma yakaladı
Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Tekirdağ, Çatalca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanda kaybolan ve 8 gündür aranan 20 yaşındaki Şehmus sağ olarak bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanda kaybolan ve 8 gündür aranan 20 yaşındaki Şehmus sağ olarak bulundu - Son Dakika
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