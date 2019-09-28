Son Dakika Haberleri: Ormanda kaybolan yaşlı adama 3 gün sonra ulaşıldı
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Ormanda kaybolan yaşlı adama 3 gün sonra ulaşıldı

1 saat önce

Eskişehir'de çıra toplamak için ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, 3 gün süren arama çalışmaları sonucu bulundu.

Ormanda kaybolan yaşlı adama 3 gün sonra ulaşıldı, System.String[]

Eskişehir'de çıra toplamak için ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, 3 gün süren arama çalışmaları sonucu bulundu.

Merkeze bağlı Tepebaşı ilçesi Yarımca Mahallesi'nde ikamet eden ve 3 gün önce ormanlık alana çıra toplamaya giden Mustafa Köseler'den (81) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Büyük Ayı Arama Kurtarma ile Türk Kızılay ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve 3 gün süren yoğun arama çalışmaları sonucu Köseler'i, avcıların ihbarı üzerine evinden 13 kilometre uzaklıkta buldu.

Mustafa Köseler, sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye götürüldü.

Eskişehir, Tepebaşı, Yarımca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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