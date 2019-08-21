Ormanda kaybolan yaşlı çift 5 gün sonra bulundu
13 dakika önce
Rusya'da mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan yaşlı çift, bir avcı tarafından bulundu.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:20 Kaynak: DHA
'da mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan yaşlı çift, bir avcı tarafından bulundu. Yaşlı çiftin bitkin halde bulundukları belirtildi.
15 Ağustos'ta, Rusya'nın Perm şehrinin batısındaki Kama bölgesindeki bir ormana mantar toplamak için giden 80 yaşındaki bir adam ve 75 yaşındaki eşi, bir avcı tarafından fark edilerek bulundu. Perm Bölge Kurtarma Servisi, çiftin sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak bulunduklarında bitkin halde olduklarını bildirdi.
Yaşlı çiftin, 5 gün boyunca ormanda olduğu açıklandı.
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