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Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu - Son Dakika

Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu

12.11.2021 11:11

Sivas'ta akşam saatlerinde ormanda yolunu kaybettiğini ve üşüdüğünü söyleyerek yardım çağrısında bulunan genç kız, ekipleri harekete geçirdi. Gece boyunca ormanda aranan genç kızın izine ulaşılmadı. Komando timlerinin de katıldığı çalışmalar sonuçsuz kalırken, genç kız şehir merkezindeki bir köprüde bulundu. Ağladığı görülen genç kız, geceyi nerede geçirdiğine dair sorulara yanıt vermedi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı İğnebey köyündeki evinden bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek ayrılan Esra Yıldız, geri dönmeyince ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

ORMANDA YOLUNU KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Ekipler arama hazırlığı yaparken Esra Yıldız, dün saat 21.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kent merkezindeki Kardeşler Tepesi'nde bulunan ormanda yolunu kaybettiğini ve çok üşüdüğünü belirterek ihbarda bulundu.

Dünden beri ormanlık alanda aranıyordu elinde cep telefonu ile bulvarda bulundu

GENÇ KIZ SABAH KADAR HER YERDE ARANDI

Bir süre sonra Esra Yıldız'ın telefonuna ulaşılamaması üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Genç kız sabaha kadar arandı. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akrep-120 Komando Timi de arama çalışmalarına katıldı. Gece görüşlü dron yardımıyla yapılan aramalarda ormanlık alanda Yıldız'ın izine rastlanılamadı.

Dünden beri ormanlık alanda aranıyordu elinde cep telefonu ile bulvarda bulundu

KÖPRÜ ÜZERİNDE BULUNDU

Sabah saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yakınlarında bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki köprüde bir kız çocuğunun olduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye gitti. Kız çocuğunun Esra Yıldız olduğu anlaşıldı.

Dünden beri ormanlık alanda aranıyordu elinde cep telefonu ile bulvarda bulundu

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Köprü üzerinde bekleyen Yıldız ekiplerin kısa süren ikna çabası sonrası alındı. Yıldız Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneye girerken Yıldız'ın ağladığı görüldü. Yıldız, geceyi nerede geçirdiği sorularına cevap vermedi.

Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu

Esra Yıldız, Jandarma, Komando, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu - Son Dakika
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