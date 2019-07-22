Son Dakika Haberleri: Ormanda kaybolup kayalıklardan düşen alzaymır hastasını jandarma kurtardı
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Ormanda kaybolup kayalıklardan düşen alzaymır hastasını jandarma kurtardı

50 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün kaldığı otelden kimseye haber vermeden ayrılan ve ormanda kaybolarak kayalıklardan düşen alzaymır hastası, 'Gece' isimli iz takip köpeği sayesinde bulundu.

Ormanda kaybolup kayalıklardan düşen alzaymır hastasını jandarma kurtardı, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün kaldığı otelden kimseye haber vermeden ayrılan ve ormanda kaybolarak kayalıklardan düşen alzaymır hastası, 'Gece' isimli iz takip köpeği sayesinde bulundu. Jandarma ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'nde bir otelde konaklayan alzaymır hastası Ahmet Yener, dün akşam saat 20.30 sıralarında kimseye haber vermeden otelden ayrıldı. Otele geri dönmeyen Yener için aynı gün Jandarma Karakol Komutanlığına ihbarda bulunuldu. Alzaymır hastası Yener'in bulunması için harekete geçen Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, 'Gece' isimli iz takip köpeği ile birlikte yaşlı adamı aramaya başladı. Adrasan Mahallesi sahilinde, plajlarda, liman bölgesinde, motorlu ve yaya olarak aramalar yapıldı. Bugün saat 16.30 sıralarında ormanlık alanda Gece tarafından Ahmet Yener'e ait olduğu düşünülen bir ayakkabı bulundu. Ayakkabının Gece'ye koklatılması ile yapılan detaylı aramada Ahmet Yener, konakladığı otelin 5 kilometre kuzeyinde Akseki mevkii Sazak Koyu'nda ormanlık alanda yarı baygın halde bulundu. Yener'in yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandığı, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve kesikler oluştuğu tespit edildi. Yaşlı adam Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA
Jandarma, Antalya, Kumluca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:20 Kaynak: İHA
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