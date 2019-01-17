Son Dakika Haberleri: Ormanda Kesik Kol ve Kalça Kemiğinden Sonra, Kafa ve Vücut Parçaları Bulundu

Ormanda Kesik Kol ve Kalça Kemiğinden Sonra, Kafa ve Vücut Parçaları Bulundu

1 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Didem Uslu'ya ait olduğu belirlenen kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda, polis ekiplerince bir kadına ait olduğu değerlendirilen kafa ve vücut parçaları bulundu.

Ormanda Kesik Kol ve Kalça Kemiğinden Sonra, Kafa ve Vücut Parçaları Bulundu, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Didem Uslu'ya ait olduğu belirlenen kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda, polis ekiplerince bir kadına ait olduğu değerlendirilen kafa ve vücut parçaları bulundu.

İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi arkasında bulunan ormanlık alanda 9 Ocak Çarşamba günü, kozalak toplamaya giden bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolu bulundu. Polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, Didem Uslu isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri soruşturma başlatırken, İstanbul'dan gelen ceset arama köpeğiyle aynı bölgede arama başlatıldı. Kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda bir kadına ait olduğu değerlendirilen 'kalça kemiği' bulundu. Bulunan uzvun Uslu'ya ait olup olmadığının yapılacak incelemenin ardından netlik kazacağını öğrenildi.

KAFA VE VÜCUT PARÇALARI BULUNDU

Ormanlık alanda devam eden çalışmalarda, kesik kol ve kalça kemiğinin ardından kafa ve vücut parçaları bulundu. Bir kadına ait olduğu değerlendirilen kafa ve vücut parçaları, savcı ve polisin incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, bir gece kulübünde oryantal olarak çalışan Didem Uslu'nun ailesi ve arkadaşlarının da ifadelerine başvurdu. Bazı evlerde arama yapılırken, incelenmek üzere bazı eşyalara el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:49 Kaynak: DHA

Keşan, Edirne, Polis, Kesik, 3. Sayfa
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