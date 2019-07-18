Ormanda kesilen tomruk ölümüne neden oldu
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Artvin'in Erenler Köyü yaylasında yakınlarına yardım etmek için ormana giden Hüseyin Tavşan tomruk çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Artvin'in Erenler Köyü yaylasında yakınlarına yardım etmek için ormana giden Hüseyin Tavşan tomruk çarpması sonucu hayatını kaybetti. Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:11 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Erenler köyü yaylasında orman işi yapan yakınlarına yardım etmek isteyen Hüseyin Tavşan (36) kesilen tomruğun kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemelerin ardından Hüseyin Tavşan'ın cesedi Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ARTVİN
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