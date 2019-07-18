Ormanda kesilen tomruk ölümüne neden oldu

Artvin'in Erenler Köyü yaylasında yakınlarına yardım etmek için ormana giden Hüseyin Tavşan tomruk çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Artvin'in Erenler Köyü yaylasında yakınlarına yardım etmek için ormana giden Hüseyin Tavşan tomruk çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Erenler köyü yaylasında orman işi yapan yakınlarına yardım etmek isteyen Hüseyin Tavşan (36) kesilen tomruğun kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemelerin ardından Hüseyin Tavşan'ın cesedi Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ARTVİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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