Ormanda kestiği ağaç üzerine düşen şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

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Ormanda kestiği ağaç üzerine düşen şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

SAMSUN - Samsun'da ormanda kestiği ağaç üzerine düşerek yaralanan bir kişi ambulans helikopter ile olay yerinden alınarak hastaneye yetiştirildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Kabadüz Mahallesi ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası 48 yaşındaki Barış K. ormanlık alanda kendisine kışlık yakacak odun için ağaç kestiği bir sırada kestiği ağaç üzerine düşerek yaralandı. 112 ekiplerinden yardım isteyen Barış K. için olay yerine ambulans helikopter sevk edildi. Boş alana inen ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Barış K. ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.