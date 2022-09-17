Samsun'un Yakakent ilçesinin Gündüzlü Mahallesi ormanlık alanda meydana gelen olayda 6 çocuk babası Hüseyin Çoban (58) ormanlık alanda kuşburnu toplarken farkında olmadan yabani arı yuvasına bastı.
Çok sayıda arının ayağını soktuğu Hüseyin Çoban arı sokmasına karşı alerjisinin olduğunu belirterek çevreden yardım istedi. Yakınının yanına koştuğu Hüseyin Çoban, Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çoban, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ormanda kuşburnu toplarken yanlışlıkla yaban arılarının yuvasına basan 6 çocuk babası feci şekilde can verdi - Son Dakika