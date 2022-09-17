Ormanda kuşburnu toplarken yanlışlıkla yaban arılarının yuvasına basan 6 çocuk babası feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Ormanda kuşburnu toplarken yanlışlıkla yaban arılarının yuvasına basan 6 çocuk babası feci şekilde can verdi

17.09.2022 14:45
Ormanda kuşburnu toplarken yanlışlıkla yaban arılarının yuvasına basan 6 çocuk babası feci şekilde can verdi

Samsun'da ormanlık alanda kuşburnu toplarken farkında olmadan yaban arılarının yuvasına basan 6 çocuk babası, arıların saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Talihsiz adamın arıya alerjisinin olduğu öğrenildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinin Gündüzlü Mahallesi ormanlık alanda meydana gelen olayda 6 çocuk babası Hüseyin Çoban (58) ormanlık alanda kuşburnu toplarken farkında olmadan yabani arı yuvasına bastı.

ÇOK SAYIDA ARI AYAĞINI SOKTU

Çok sayıda arının ayağını soktuğu Hüseyin Çoban arı sokmasına karşı alerjisinin olduğunu belirterek çevreden yardım istedi. Yakınının yanına koştuğu Hüseyin Çoban, Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Çoban, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kaynak: İHA

Yakakent, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanda kuşburnu toplarken yanlışlıkla yaban arılarının yuvasına basan 6 çocuk babası feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanda kuşburnu toplarken yanlışlıkla yaban arılarının yuvasına basan 6 çocuk babası feci şekilde can verdi - Son Dakika
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