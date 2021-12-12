Ormanda mantar ararken kayboldu - Son Dakika

Ormanda mantar ararken kayboldu

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Mehmet Vural (79), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Akhisar'ın Sarıçalı Mahallesinden bugün sabah saat 10.00 sıralarında mantar toplamak için evinden çıkan Mehmet Vural (79) ormanlık alanda kayboldu. Vural, akşam saatlerinde yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerin bildirmesi üzerine jandarma ekipleri ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu ormanda yolunu kaybeden yaşlı adam yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Bitkin vaziyette bulunan Vural, tedavi için Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.