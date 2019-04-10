Ormanda Mantar Toplarken Kayboldu

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, Halil İbrahim Gürel (76) dün mantar toplamaya gittiği ormanlık alanda, kayboldu.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, Halil İbrahim Gürel (76) dün mantar toplamaya gittiği ormanlık alanda, kayboldu. Gürel'in bulunması için başlatılan arama çalışmalar sürüyor.



Menteşe ilçesinin Yerkesik Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Gürel ve eşi Gül Gürel, dün sabah Kaballar Mevkisi'ndeki ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Gürel çifti, zaman zaman birbirlerinden ayrılarak, gün boyu ormanda mantar topladı.



Dönüş vakti geldiğinde Gül Gürel, eşi Halil İbrahim Gürel'i ormanlık alanda bulamadı. Tek başına mahalleye dönen Gül Gürel, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Saat 19.00 sıralarında bölgeye ulaşan ekipler, geniş bir alanda arama kurtarma çalışması başlattı. Aramalarda jandarmanın iz takip köpeği de kullanıldı. Ancak bir sonuç alınamadı. Şiddetli yağışa rağmen ekipler, zor arazi şartlarında arama çalışmalarına devam ederken, Gürel'in yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.



- Muğla

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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