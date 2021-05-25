Ormanda nişanlısını vahşice öldüren kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Ormanda nişanlısını vahşice öldüren kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı

25.05.2021 13:45
Ormanda nişanlısını vahşice öldüren kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Eskişehir'de, nişanlısı Emrah Öztürk'ü gezmek için gittikleri ormanda boğazını kesip 8 bıçak darbesiyle öldüren Zehra Aras, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de, nişanlısı Emrah Öztürk'ü gezmek için gittikleri ormanda boğazını kesip 8 bıçak darbesiyle öldüren Zehra Aras, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Zehra Aras (23) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Zehra Aras, mahkemede son savunmasını yaptı.

Karardan önce son savunmasında suçlamaları reddeden ifadelerini kullanan tutuklu sanık Zehra Aras, "Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Ortada bir delil yok. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

ATK 'akıl sağlığı yerinde' dedi

Adli Tıp Kurumu (ATK)'ndan gelen rapora göre tutuklu sanık Zehra Aras'ın akli sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Zehra Aras'ı Emrah Öztürk'ü kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına ve 'nitelikli hırsızlık' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın mahkemedeki küfür ve hakaret içeren ifadeleri nedeniyle heyet cezada indirime gitmedi.

Cinayeti itiraf edip mahkemede ifadesini değiştirmişti

Eskişehir'de geçen sene nişanlısı Zehra Aras (22) tarafından Kent Ormanı'nda 8 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilen Emrah Öztürk (28) hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları ile Antalya otobüsüne binmek üzereyken yakalanan katil zanlısı Zehra Aras, adliyede verdiği ifadede suçunu itiraf ettikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aras, mahkemede ifadesini değiştirip suçlamaları kabul etmedi. - ESKİŞEHİR

Ormanda nişanlısını vahşice öldüren kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Ormanda nişanlısını vahşice öldüren kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Ağırlaştırılmış Müebbet, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormanda nişanlısını vahşice öldüren kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

65 yaşındaki adam, ziyaret için geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetti 65 yaşındaki adam, ziyaret için geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetti Uzun çalışma saatleri felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırıyor Uzun çalışma saatleri felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırıyor Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor? Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor? Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?

Son Dakika Haberleri
14:40 65 yaşındaki adam, ziyaret için geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetti
14:39 Mervenur'u iple boğarak streçle saran cani, cinayetin ayrıntılarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım
14:38 Uzun çalışma saatleri felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırıyor
14:37 Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor
14:26 Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor?
14:18 Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti
13:54 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz
13:53 Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı
13:50 Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti
13:49 Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı
Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı         
14:42
Mervenur'u iple boğarak streçle saran cani, cinayetin ayrıntılarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım Mervenur'u iple boğarak streçle saran cani, cinayetin ayrıntılarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım         
14:40
Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor         
14:37
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı         
13:57
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı         
13:49
Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım         
13:06
Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı         
11:51
Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte         
11:11
Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı         
11:04
Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir         
11:00
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı         
10:58
2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var         
10:10
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 14:52:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ormanda nişanlısını vahşice öldüren kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement