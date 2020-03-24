Ormanda ölmek üzereyken bulduğu yavru tavşana gözü gibi bakıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Ormanda ölmek üzereyken bulduğu yavru tavşana gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Ormanda ölmek üzereyken bulduğu yavru tavşana gözü gibi bakıyor

26 dakika önce

Ormanda ölmek üzereyken bulduğu yavru tavşana gözü gibi bakıyor Bursa'da ormanda gezerken ölmek üzere yavru tavşan bulan köylü ona gözü gibi bakıyor.

Ormanda ölmek üzereyken bulduğu yavru tavşana gözü gibi bakıyor

BURSA - Bursa'da ormanda gezerken ölmek üzere yavru tavşan bulan köylü ona gözü gibi bakıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyünde yaşayan Mustafa Memiş, köylerinin ormanlarında gezerken annesi tarafından terk edilmiş ölmek üzere olan yavru bir tavşan buldu. Açlık ve soğuktan titreyen yavru tavşanı alıp evine getiren Memiş, yavru tavşanı 15 gündür evinde sütle besliyor. Bebek gibi bakılan yavru tavşan sağlığına kavuşurken büyüdükten sonra Mustafa Memiş, tarafından ormana salınacak.

Ormanda gezerken ölmek üzere olan yavru tavşanı bulduğunu ifade eden Mustafa Memiş, "Ormanda bulduğumda ölmek üzereydi. Hemen alıp eve getirdim. Sobanın yanında ısıtarak sütle besledim. 15 gündür şırıngayla ağzına süt vererek besliyorum. Şimdi kendini toparladı. Bu tavşan yaban tavşanı birazda büyüyüp kendini kurtaracak seviyeye gelsin doğaya salacağım" dedi.

Ormanda ölmek üzereyken bulduğu yavru tavşana gözü gibi bakıyor

Mustafakemalpaşa, Mustafa Memiş, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:41 Kaynak: İHA

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