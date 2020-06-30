Ormanda ölü bulundu - Son Dakika

Ormanda ölü bulundu
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 10 gündür kayıp olan Ersin Doğan (70) ormanlık alanda ölü bulundu.
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 10 gündür kayıp olan Ersin Doğan (70) ormanlık alanda ölü bulundu.
Hendek Uzuncaorman Mahallesi'nde yaşayan Ersin Doğan, 20 Haziran günü kayboldu. AFAD ekiplerinin bugün devam eden arama çalışmaları sonucu Ersin Doğan'ın cesedi ormanlık alanda bulundu. Ersin Doğan'ın cansız bedeni, Hendek Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı. Burada yapılacak incelemenin ardından Doğan'ın kesin ölüm sebebinin belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 20:28 Kaynak: DHA
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