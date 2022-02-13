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Ormanda ot toplarken kayboldu, torununun sayesinde bulundu - Son Dakika

Ormanda ot toplarken kayboldu, torununun sayesinde bulundu

13.02.2022 23:31
Ormanda ot toplarken kayboldu, torununun sayesinde bulundu

Düzce'de yemeği yapılan 'Kaldirik' isimli yabani otu toplamaya giden kadın kaybolunca, torununun haber vermesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Düzce'de yemeği yapılan 'Kaldirik' isimli yabani otu toplamaya giden kadın kaybolunca, torununun haber vermesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma ile yaşlı kadını sağlıklı bir şekilde ailesine kavuşturdu.

Düzce'nin Cumayeri ilçesine balı Yenitepe köyünde yaşayan F.A. isimli yaşlı kadın, 'Kaldirik' isimli yabani otu toplamak için bahçeye gitti. Ancak geri dönmeyince torunu F.A., jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaşlı kadını 3 saatlik detaylı çalışma sonrası Yenitepe köyünde buldu.

Sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın, kendisini bulan jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

(Selçuk Akyol/İHA)

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Jandarma, Cumayeri, Düzce, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ormanda ot toplarken kayboldu, torununun sayesinde bulundu - Son Dakika


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