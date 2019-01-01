Ormanda Şüpheli Ölüm
41 dakika önce
Kırklareli'de ormanlık alanda odun toplamaya çıkan 53 yaşındaki şahıs ölü olarak bulundu.
Kırklareli
'de ormanlık alanda odun toplamaya çıkan 53 yaşındaki şahıs ölü olarak bulundu.
Olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz
ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli ölüm olayı ihbarı üzerine jandarma ekipleri kısa sürede olay mahalline intikal etti. Jandarma
ekipleri tarafından şüpheli ölüm olayı ile ilgili yapılan araştırmada, odun çıkmaya toplayan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 53 yaşındaki M.B. isimli şahsın yakınları tarafından ormanlık alanda ölü bulunduğu tespit edildi.
53 yaşındaki adamın cesedi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için İstanbul Adli Tıp
Kurumuna sevk edildi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından şüpheli ölüm olayı ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:30 Kaynak: İHA
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