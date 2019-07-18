Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın hayatını kaybetti
39 dakika önce
Samsun'da ormandan topladıkları mantardan yiyen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:43 Kaynak: İHA
'da ormandan topladıkları mantardan yiyen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Asarcık
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan topladıkları mantardan yiyen Döndü Sapan (78) zehirlendi. Asarcık Devlet Hastanesi
kaldırılan Döndü Sapan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Döndü Sapan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN
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