Son Dakika Haberleri: Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın hayatını kaybetti
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Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın hayatını kaybetti

39 dakika önce

Samsun'da ormandan topladıkları mantardan yiyen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın hayatını kaybetti, System.String[]
Samsun'da ormandan topladıkları mantardan yiyen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan topladıkları mantardan yiyen Döndü Sapan (78) zehirlendi. Asarcık Devlet Hastanesi kaldırılan Döndü Sapan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Döndü Sapan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN
Asarcık, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:43 Kaynak: İHA
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