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Ormanda varilin içinden esrar çıktı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ormanlık alanda, ağaçların arasına gizlenmiş varilde 8 kilo 335 gram esrar ve 1 kilo 40 gram kenevir tohumu bulundu.

Ormanda varilin içinden esrar çıktı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ormanlık alanda, ağaçların arasına gizlenmiş varilde 8 kilo 335 gram esrar ve 1 kilo 40 gram kenevir tohumu bulundu. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında arama yapılan ormanlık alanda, ağaçların arasına gizlenmiş, siyah poşete sarılı plastik varilde 8 kilo 335 gram esrar ile 1 kilo 40 gram kenevir tohumu bulundu. 1 ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği operasyonda şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen F.B., K.O. ve M.Ö. tutuklandı.


Kocaeli, Kenevir, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:21 Kaynak: DHA
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