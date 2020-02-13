Ormanda vurularak öldürülen 5 köpek bulundu - Son Dakika
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Ormanda vurularak öldürülen 5 köpek bulundu

6 saat önce

Ormanda vurularak öldürülen 5 köpek bulunduSAMSUN'un Canik ilçesinde ormanlık alanda silahla vurularak telef edilmiş, 5 köpek ölüsü bulundu.

Ormanda vurularak öldürülen 5 köpek bulundu

SAMSUN'un Canik ilçesinde ormanlık alanda silahla vurularak telef edilmiş, 5 köpek ölüsü bulundu.

Canik ilçesi Yılanlıdere mevkisinde ormanlık alanda sokak köpeklerini besleyen hayvanseverler, 5 köpek ölüsü olduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri ve veterinerler, köpeklerin vücudunda kurşun izlerine rastladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, köpeklerin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor. Hayvanseverler telef edilen köpekleri ormanlık alana gömdü.

'BU VAHŞİLER ARAMIZDA DOLAŞIYOR'

Sokak hayvanlarını besleyen emekli öğretmen Fevzi Uyar, İnsanı asıl üzen mesele, böyle ıssız bir derenin kenarında masum hayvanlara bu vahşeti yapan kişilerin şu an aramızda dolaşıyor olmasıdır. Kafası kızıp bir insanı öldürebilir, veya başka bir canlıya zarar verebilir. Böyle insanları nasıl eğitmek gerekir, tabi bunu ben bilemiyorum. 15 gün önce bir köpeğimizi daha vurdular, o da şu an veterinerde ve tedavisi devam ediyor. Kurşunlar büyük olduğu için hayvanda büyük hasara ve ölüme neden oluyor. Bu hayvanımızda da gördüğümüz kadarıyla 2 kurşun isabeti var ve kurşunlar 50 santim aşağıdan da tekrar çıkmış. Bu vahşi insan bulunarak en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Toplumda kötülüğün, kadın cinayetlerinin sonlanması için cezaların ağırlaştırılması gerekiyor. Yaptığının yanına kar kalmamasını istiyorum dedi.

Ormanda vurularak öldürülen 5 köpek bulundu

Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:22 Kaynak: DHA
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