Ormanda yaralı bulunan şahsı arkadaşının bıçakladığı ortaya çıktı - Son Dakika

Ormanda yaralı bulunan şahsı arkadaşının bıçakladığı ortaya çıktı

İSTANBUL - Sarıyer'de ormanlık alanda polis ekipleri tarafından yaralı halde bulunan şahsın, para konusunda çıkan tartışmada arkadaşı tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 17 Mayıs Pazartesi Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Ormanlık alanda devriye gezen polis ekipleri, Afgan uyruklu bir kişiyi yaralı olarak bulmuş, bıçaklandığı belirlenen şahıs hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirledikleri şahsı yakalamak için harekete geçti. Kimliği tespit edilen Ş.T., PTT Evleri Mahallesi'ndeki adresinde kıskıvrak yakalandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirilen şüphelinin olay günü alkollü olduğu ve para konusunda çıkan tartışmada arkadaşını bıçakladığı öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.