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Ormanda yollarını kaybeden 1'i mühendis 4 kişi yaklaşık 7 saat sonra bulundu

1 saat önce

Trabzon'un Maçka ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanda dönüş yolunda yönlerini kaybeden 1'i mühendis 4 kişi mahsur kaldıkları sarp kayalıktan jandarma ve AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtuldu.

Ormanda yollarını kaybeden 1'i mühendis 4 kişi yaklaşık 7 saat sonra bulundu, System.String[]
Trabzon'un Maçka ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanda dönüş yolunda yönlerini kaybeden 1'i mühendis 4 kişi mahsur kaldıkları sarp kayalıktan jandarma ve AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, 8 Ağustos gününün akşamı ilçenin Akarsu Mahallesi Kurugöl mevkiinde Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü adına orman planlaması yapan mühendis Necati Yüksek (27), işçilerden Coşkun Kum (28), Alihan Sarıali (22) ve Batuhan Kuruçelik (24) dönüş yolunda havanın kararması nedeniyle ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında kayboldu. Olayın duyulmasının ardından Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri yaptıkları arama sonucu kayıp şahıslara 9 Ağustos gecesi saat 01.30 sıralarında ulaştı. Ekipler, sarp ve kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişiyi yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu saat 04.00 sıralarında tahliye ederek kurtarırken, 4 kişi daha sonra Maçka Ömer Burhanoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak muayeneden geçti.

Yapılan muayenelerinde 4 kişide herhangi bir sağlık sorunu ve yaralanmaya rastlanılmazken, Cumhuriyet Savcısı tarafından olayla ilgili tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - TRABZON
Jandarma, Trabzon, Maçka, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:32 Kaynak: İHA
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